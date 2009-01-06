За добу Газпром у чотири рази скоротив транзит через Україну

ВАТ "Газпром" у чотири рази скоротив обсяги постачання російського транзитного газу.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

Згідно з повідомленням, зниження обсягів постачання природного газу розпочалося о 3 годині ночі за київським часом. На 6 годину 6 січня 2009 року поставки російського газу на кордоні Росія – Україна становили 92 млн. куб. м на добу, на 8 годину – до 81 млн. куб. м на добу, на 10 годину – до 73,8 млн. куб. м на добу. Таким чином, у порівнянні з обсягами поставок російського газу на 10 годину 5 січня, які становили 314,6 млн. куб. м на добу, поставки російського транзитного газу скорочено більш ніж у чотири рази.

Водночас з України до країн Європи обсяги поставок газу на 6 годину ранку становили 94 млн. куб. м газу на добу, на 8 годину ранку – 77,7 млн. куб. м на добу, на 10 годину ранку – 82,1 млн. куб. м на добу.

Таким чином, Україна за власний рахунок та з власних резервів здійснює транзит російського газу до країн Європи.

За повідомленням прес-центру, диспетчерські служби ВАТ «Газпром» в односторонньому порядку припинили спілкування з диспетчерськими службами НАК «Нафтогаз України».

Таким чином, ВАТ «Газпром» вкотре за останні декілька діб свідомо відмовляється від виконання своїх зобов’язань перед європейськими контрагентами.

НАК «Нафтогаз України» офіційно заявляє, що всі претензії щодо зниження обсягів постачання природного газу мають бути адресовані ВАТ «Газпром».