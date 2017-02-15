Кабмін сьогодні проведе позачергове засідання

16:08, 15 лютого 2017
Політика
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Сьогодні під головуванням прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана відбудеться позачергове засідання уряду.

Фото УНІАН

Як повідомляє Урядовий портал, засідання розпочнеться о 17.00

Місце проведення: Будинок уряду (вул. Грушевського, 12/2, 1-й під'їзд). Вхід за паспортами і службовими посвідченнями.

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Теги: #Кабмін