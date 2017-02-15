Кабмін сьогодні проведе позачергове засідання

Сьогодні під головуванням прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана відбудеться позачергове засідання уряду.

Як повідомляє Урядовий портал, засідання розпочнеться о 17.00 Місце проведення: Будинок уряду (вул. Грушевського, 12/2, 1-й під'їзд). Вхід за паспортами і службовими посвідченнями. Читайте такожТимошенко подякувала Гройсману за "валентинку" Акредитація ЗМІ здійснюється до 16.00 за телефонами: 256-62-48; 256 -63-68 і на e-mail: zmikmu@gmail.com

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