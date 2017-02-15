Генсек НАТО Столтенберг зустрінеться з Порошенком 18 лютого в Мюнхені
17:05, 15 лютого 2017Політика
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрінеться з президентом України Петром Порошенком в суботу, 18 лютого, в Мюнхені.
Єнс Столтенберг / REUTERS
Про це повідомили власному кореспонденту УНІАН у колах, близьких до підготовки цієї зустрічі.
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"Зустріч пройде на полях Мюнхенської безпекової конференції в цю суботу", - сказав співрозмовник агентства.
Як відомо, Столтенберг запевняє у подальшій підтримці Альянсом України.
Також виконуючий обов'язки глави місії України в НАТО Єгор Божок заявляє, що жодних змін в позиції Альянсу щодо України з приходом нової адміністрації президента США Дональда Трампа немає і не буде.
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