Генсек НАТО Столтенберг зустрінеться з Порошенком 18 лютого в Мюнхені

Про це повідомили власному кореспонденту УНІАН у колах, близьких до підготовки цієї зустрічі.

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"Зустріч пройде на полях Мюнхенської безпекової конференції в цю суботу", - сказав співрозмовник агентства.

Як відомо, Столтенберг запевняє у подальшій підтримці Альянсом України.

Також виконуючий обов'язки глави місії України в НАТО Єгор Божок заявляє, що жодних змін в позиції Альянсу щодо України з приходом нової адміністрації президента США Дональда Трампа немає і не буде.