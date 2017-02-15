Позиція Альянсу щодо України з приходом нової адміністрації США не зміниться - глава української місії в НАТО

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв'ю журналістам у Брюсселі, говорячи про очікування від засідання міністрів оборони країн-членів НАТО за участю нового глави Пентагону Джеймса Меттіса.

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"Я очікую за результатами цього засідання чіткого підтвердження одностайної позиції НАТО на підтримку України, як політичної, так і практичної. Ми очікуємо, що це засідання та подальші заходи НАТО на високому рівні чітко прояснять картину і рішуче відкинуть всі пропагандистські спроби видати останні події як відхід НАТО від попередніх позицій, як поступове повернення до справ "як зазвичай" з Росією, як обмін України на інші, більш важливі для НАТО питання. Абсолютно чітко і однозначно я заявляю - такого обміну не буде, і запевнення в цьому я отримав на минулому тижні і продовжую отримувати зараз", - наголосив Божок.

Український дипломат підкреслив, що в Альянсі "неодноразово та чітко заявляли, що безпека України є невід'ємною від безпеки євроатлантичного простору".

"Одним з головних питань порядку денного цієї зустрічі буде політика оборони та стримування Альянсу, і в цьому зв'язку, і я отримав запевнення від керівництва НАТО, українське питання в цьому контексті буде одним центральних", - додав він.

При цьому Божок акцентував, що нинішній візит глави оборонного відомства США до штаб-квартири НАТО є "важливим, оскільки, по суті, є першим візитом високого рівня представника нової адміністрації США до штаб-квартири Альянсу".

"Я також очікую на активні контакти із США по лінії Мюнхенської конференції", - зазначив дипломат.

Як повідомлялося, Мюнхенська конференція з питань безпеки пройде 17-19 лютого.