Єврокомісія вважає, що Газпром не мав права закручувати вентиль

Європейська комісія вважає, що «Газпром» не повинен був зупиняти постачання газу до Європи, посилаючись на відбір газу Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні під час засідання Комітету з питань зовнішніх відносин Європарламенту представник Єврокомісії.

"Аргументи «Газпрому», що Україна відбирає якусь частину газу з транзиту... не є підставою для того, щоб припиняти поставки газу Росією", - сказав представник Єврокомісії.

При цьому він зазначив, що Єврокомісія не збирається брати участь у переговорному процесі між Росією та Україною, а також не збирається підтримувати ту чи іншу сторону. Водночас Єврокомісія і надалі наполягатиме на негайному відновленні постачання газу до Європи.

При цьому представник Єврокомісії висловив переконання у тому, що постачання газу до Європи не повинно залежати від двосторонніх комерційних суперечок між Росією та Україною.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня 2009 р. ВАТ «Газпром» припинив поставки газу до України через неузгодженість нового контракту на 2009 рік.

5 січня ВАТ «Газпром» вирішив знизити обсяги поставок газу для європейських споживачів на 65,3 млн. куб. м на добу - до 221,8 млн. куб. м на добу. Водночас, за інформацією «Нафтогазу України», насправді поставки були скорочені в 4 рази – до 73,8 млн. кубометрів на добу. 7 січня о 07.44 Росія, згідно з повідомленням «Нафтогазу», повністю припинила транзит газу через Україну. Росія, у свою чергу, звинувачує Україну в припиненні роботи компресорних станцій для транзиту газу.