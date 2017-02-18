Депутат польського сейму прибула до Авдіївки

Про це голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Це власне вона одним із ініціаторів доповіді для міжнародного трибуналу про злочини Росії на сході України», - додав він.

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Жебрівський повідомив, що разом з Ґосєвською об'їхав сьогодні зранку місця в Авдіївці, які позавчора і вчора обстріляли російські окупанти.

«Разом із нашими польськими колегами документуємо усі злочини рашистів проти людськості і проти України, щоб передати усе це в міжнародний трибунал», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, окупанти 16 і 17 лютого обстріляли Авдіївку, загинув місцевий житель, ще 4 поранені. Пошкоджено декілька житлових будинків.