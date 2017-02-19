У США зрозуміли, що росіяни не змінюються – екс-генсек НАТО

Крім того, він вважає, що і Брюсселю, і Вашингтону варто приділяти більше уваги і ресурсів реалізації Мінських угод для врегулювання конфлікту на Донбасі, передає DW.

"Нормандський формат - найкраще, що у нас зараз є. Я хотів би більшого залучення американців до "Мінська" і до нормандського формату (…) І ЄС, і США мають працювати більше із реалізацією Мінських угод", - відзначив Расмуссен.

Читайте такожВ США чітко розуміють, що в Україні відбувається російська агресія – представник президента у ВР

Він також прокоментував заяви віце-президента США Майка Пенса. На його думку, слова про те, що "Росія відповість за свої дії в Україні", - "дуже чітка заява". Расмуссен зазначив, що адміністрація президента Дональда Трампа повторить шлях попередників, Барака Обами, Джорджа Буша-молодшого та Білла Клінтона. Вони намагалися перезавантажити відносини з Росією, сказав екс-генсек НАТО, проте зрозуміли, що "росіяни все одно не змінюються".