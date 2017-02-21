"Такі дії підривають зусилля з врегулювання кризи в Україні" - ОБСЄ про визнання Росією "паспортів Л/ДНР"

Про це сказано у заяві, що розміщена на сайті ОБСЄ.

"Керівництво ОБСЄ висловлює глибоку стурбованість з приводу цього заходу, вжитого Російською Федерацією. На наш погляд, цей указ суперечить завданням, що покликані врегулювати ситуацію на сході України", - цитуються в ній слова австрійського керівництва організації.

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ОБСЄ також відзначає, що документи, видані на суверенній території України, можуть бути дійсними лише за умови, якщо вони випущені міжнародно визнаними інституціями.

"У той час як ОБСЄ підтримує зусилля з нормалізації становища людей, які живуть на Донбасі, і заохочує збільшення свободи їх пересування, організація попереджає, що це повинно бути зроблено у повній відповідності до принципів і зобов'язань ОБСЄ, а також до Мінських угод. Односторонні дії підривають зусилля з врегулювання кризи в Україні і навколо неї", - підкреслюється у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого російський президент Володимир Путін підписав указ про визнання у РФ «документів», «виданих громадянам України і особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей, до політичного врегулювання ситуації у цих районах».

Президент України Петро Порошенко назвав це рішення черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.

У свою чергу в Кремлі заявили, що указ Путіна про визнання «паспортів» бойовиків «ДНР» і «ЛНР» є вирівнюванням ситуації «де-юре», яке не порушує Мінські угоди.