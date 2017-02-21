Клімкін пояснив, чому постійне членство Росії у Радбезі ООН - фундаментальна проблема

Про це він сказав на засіданні Ради безпеки ООН щодо нерозв'язаних конфліктів у Європі.

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"В останні десятиліття Європа зіштовхувалася з низкою конфліктів. Ці конфлікти, які залишаються нерозв'язаними, мають одну спільну особливість - активну залученість Росії, зокрема, у стратегії розпалювання, участі, і підтримки... зі створення мінливих гарячих точок по усьому континенту. Це може бути задіяно кожного разу, коли Росія вирішить, що це відповідає її інтересу. Якщо такого роду агресія відбуватиметься безперешкодно, кожен затяжний конфлікт може стати гарячим по-справжньому у будь-який момент, коли держава-агресор продовжуватиме створювати нові загрози та виклики у інших місцях", - наголосив Клімкін.

"Фундаментальною проблемою для Організації Об’єднаних Націй є те, що архітектор цієї стратегії сидить за цим столом як постійний член Ради безпеки ООН. Приймаючи урочисте зобов'язання з підтримки миру та безпеки, Росія замість цього вдалася до порушення документів, які дійсно були розроблені як "наріжні камені" миру – Статуту ООН, Паризької хартії для нової Європи та Гельсинського заключного акту", - заявив Клімкін.