США і Євросоюз єдині щодо збереження санкцій проти Росії до повного виконання Мінських угод - американський посол при ООН

Посол США при ООН Ніккі Гейлі наголошує, що США та Європейський Союз єдині в питанні збереження санкцій до повного виконання Росією Мінських угод.

Про це вона сказала на засіданні Ради безпеки ООН щодо нерозв’язаних конфліктів у Європі.

«Сполучені Штати вважають, що це можливо – мати кращі відносини з Росією. Зрештою, ми протистоїмо багатьом однаковим загрозам, але більш тісна взаємодія з Росією не може досягатися за рахунок безпеки наших європейських друзів та союзників. Саме тому Сполучені Штати закликають Росію поважати суверенітет та територіальну цілісність України. Саме тому ми продовжуємо наполегливо закликати Росію продемонструвати налаштованість до миру шляхом повного виконання зобов’язань за Мінськими угодами та припинення окупації Криму», – наголосила Гейлі.

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«Сполучені Штати та Європейський Союз залишаються єдиними у підтримці цього підходу, зберігаючи чинність санкцій до того часу, поки Москва повною мірою дотримається її Мінських зобов’язань», – наголосила посол.

Також вона сказала, що окремі американські санкції, які пов’язані з окупацією Криму, залишатимуться в силі, поки Росія не поверне Україні контроль над півостровом.

Нагадаємо, посол Сполучених Штатів Америки при Організації Об’єднаних Націй Ніккі Гейлі заявляє, що визнання Росією документів окупаційних режимів «ЛНР» та «ДНР» суперечать зусиллям для встановлення миру на Донбасі.

"Визнання Росією в останні дні ймовірних паспортів та інших незаконних документів, виданих підтримуваними Росією сепаратистами в українських регіонах Донецька та Луганська є ще одним прямим викликом зусиллям, спрямованим на забезпечення миру на сході України", – заявила Гейлі.