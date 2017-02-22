Сьогодні ВР розгляне низку законопроектів щодо ратифікації міжнародних угод (подію завершено)

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, народні депутати розглянуть законопроекти про ратифікацію угоди з урядом Малайзії щодо видачі правопорушників, а також угоди між Кабінетом міністрів України і Європейським Союзом про участь України у програмі “Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (2014-2020)”.

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Серед законопроектів, які стосуються захисту переміщених осіб, зокрема, питання щодо реалізації їхнього права на безоплатне тимчасове проживання.

Також сьогодні розглядатиметься низка постанов щодо парламентських слухань та призначення іменних стипендій Верховної Ради молодим вченим.