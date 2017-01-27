Тука запропонував варіант вирішення житлової проблеми переселенців

Як передає кореспондент УНІАН, про це Тука сказав сьогодні на прес-конференції.

Він зазначив, що головною проблемою на сьогодні для внутрішньо переміщених осіб є відсутність житла та неспроможність платити за винаймання помешкання.

На думку Туки, вирішити цю проблему могло б використання ізраїльського досвіду, коли держава викупає у людей їхнє житло, яке залишилося на тимчасово непідконтрольних територіях, а за ці гроші громадяни можуть або купити нове на вторинному ринку, або інвестувати в новобудову.

Читайте такожТука розповів про можливі наслідки залізничної блокади "Л/ДНР"

“Якщо зараз ніхто не може взяти на себе відповідальність щодо термінів повернення непідконтрольних територій, то те, що держава має проводити політику на повернення цих територій, не підлягає сумніву. Якщо держава у свій час не захистила громадян від жменьки терористів, то це не означає, що на сьогодні держава може відсторонитися від виконання своїх обов’язків перед громадянами. Тому я переконаний, що саме держава має брати на себе цей тягар”, - сказав Тука.