"Кривава бійня": Турчинов назвав авторів плану силового розгону Майдану

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"В основному Захарченко та Якименко. Була інформація, що разом з ними план відпрацьовує й старший син Януковича Олександр. Але, фактично, ось ця двійка плюс командувач внутрішніх військ - це ті, хто відповідали перед Януковичем за криваву бійню на Майдані", - заявив Турчинов.

Водночас, відповідаючи на питання про те, хто дав команду активістам йти в атаку, адже було зрозуміло, що для багатьох вона стане останньою, Турчинов сказав: "Це був особистий героїчний порив захисників Майдану. Ніхто не міг дати команду йти на смерть. Майдан жив своїм життям і більше не потребував ні в роботі штабу, ні в рішеннях лідерів опозиції".

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Секретар РНБО також зазначив, що жодних переговорів з Януковичем після 18 лютого 2014 року більше не проводилося.

"У цих переговорах не було ніякого сенсу. Вони не змогли взяти Майдан вночі з 18-го на 19, і стало зрозуміло, що це перелом, це наша перемога, яка повністю змінює розстановку сил. Вони не в змозі нас перемогти! Вже на ранок почали прибувати люди з регіонів, приходити кияни. У всіх був настрій перемагати. Ще трохи зусиль, і режим посиплеться", - розповів Турчинов.

Нагадаємо, 18 лютого 2014 року на Майдані Незалежності в Києві почалися масові зіткнення між протестувальниками і силовиками, внаслідок яких загинули десятки людей.