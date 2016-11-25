Янукович заявив, що не віддавав накази щодо силового розгону Майдану

Про це він заявив в ході прес-конференції в Ростові-на-Дону.

"Я дуже багато на цю тему говорив. Звичайно, ні ... Їх не було і не могло бути апріорі. Тому що я принципово проти кровопролиття", – заявив Янукович, відповідаючи на питання, чи віддавав він якісь накази щодо розгону Майдану.

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Командувач внутрішніх військ МВС України часів Януковича Станіслав Шуляк, що знаходився на прес-конференції, також в унісон заявив, що таких наказів не було.