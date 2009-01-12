Кравчук: у Путіна «Зальоти соцького Мусія»

Перший Президент незалежної України Леонід Кравчук прокоментував виданню «Сейчас» поведінку прем`єр-міністра РФ Володимира Путіна під час газового конфлікту з Україною:

– Для російського прем`єра Україна – це Тамбовська область. Є, на жаль, така у Володимира Володимировича риса. Я за ним спостерігаю вже давно, зустрічався з ним під час підписання Біловезьких угод, не раз бачив його після того. Він забуває, що Україна – це незалежна держава, і він не має елементарного права втручатися в її внутрішні проблеми, оцінювати їх.

Думаю, що у Путіна трішки Зальоти соцького Мусія» (назва оперети Марка Кропивницького; у дореволюційній Російській імперії «соцьким» називався нижчий поліцейський службовець на селі, обираний сільською громадою ). Якщо він каже, що приїдуть спостерігачі і сядуть у Києві пити українську горілку, хіба можна так ставитися до іноземців, яких він, очевидно, і не бачив? Не всі ж алкоголіки! Потрібно із зовнішнього холоду зрозуміти, що наші відносини коштують більше, ніж ціна газу.

Обком