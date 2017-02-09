Нардеп-"графітчик" Гончаренко відмовився каятись: напис на Берлінському мурі - нормальна демократична традиція

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам в кулуарах парламенту.

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"Це є абсолютно нормально - використовувати такі речі як Берлінський мур для того, щоб продемонструвати свою позицію", - сказав Гончаренко.

Він зазначив, що "зробив абсолютно правильно, я особисто це зробив від себе".

"Я продемонстрував свої особисті (переконання – УНІАН), але також дуже багатьох людей "червоні лінії", які перейшов пан посол", - сказав депутат.

Він також зауважив, що міністерство закордонних справ Німеччини "не засудило дії і слова власного посла, тому Україні треба захищати свою суб’єктність".

"Я як народний депутат, народний обранець, мав повне право продемонтрувати своє ставлення. Ще раз: жодного вандалізму, пошкодження - сьогодні там все виглядає так, як було позавчора... Це нормальна демократична традиція - висловлюватись, використовуючи такі об’єкти як Берлінський мур", - вважає Гончаренко.

Крім того, на запитання, чи на засіданні фракції висловлювалося ставлення до цієї події, Гончаренко зазначив, що він пояснив там свою позицію.

"Якогось рішення фракція не приймала..., я є народний депутат України. Я маю власну думку, власну позицію - і я її висловив своїми діями", - наголосив Гончаренко.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Гончаренко на уламку Берлінського муру біля Посольства Німеччини в Києві написав слово "NEIN" ("ні"). Як пояснив депутат, це символічна акція протесту, присвячена висловлюванням посла ФРН в Україні Ернста Райхеля.

Раніше Райхель заявив, що проведення виборів на Донбасі є можливим до виведення звідти окупаційних російських військових підрозділів.

Посольство Німеччини в Україні назвало пошкодження Гончаренком фрагменту Берлінського муру порушенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини.