Однопартієць Ар'єв каже, що у багатьох були підстави не любити Гончаренка

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ар’єв сказав в коментарі журналістам.

“У багатьох були підстави не любити Гончаренка з політичних причин”, - зауважив депутат.

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За його словами, останнім часом Гончаренко “доволі жорстко діяв проти Російської Федерації”.

“Я не знаю, що сталося, але підкреслюю, що серед білого дня крадуть людину”, - додав Ар’єв.

Він зазначив, що правоохоронні органи мають терміново провести слідчі дії, “оскільки йдеться про кримінальну статтю — замах на життя державного діяча, яким є кожен із народних депутатів України”.

“І я б з усією серйозністю поставився б до цієї інформації”, - наголосив Ар’єв.

Він зазначив, що нічого не чув про те, що Гончаренку погрожували. “Мені він не говорив, у нас з ним немає дуже близького спілкування”, - пояснив Ар’єв.

Разом з цим Ар’єв повідомив, що вчора у сесійній залі парламенту обговорював з Гончаренком плани на сесію Парламентської асамблеї Ради Європи. “Я з ним вчора розмовляв щодо наших планів на сесію ПАРЄ, яка буде у квітні, оскільки він є членом делегації ПАРЄ”, - додав депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо про викрадення депутата Гончаренка. До розшуку депутата підключилася Служба безпеки України.

Голова фракції “Блок Петра Порошенка” Ігор Гринів заявив, що Гончаренка викрали в Одесі серед білого дня. Гринів також закликав керівництво правоохоронних органів терміново створити «спеціальний штаб по такій кризовій ситуації».