Нардеп від "БПП": з Гончаренком говорили вчора і він сказав, що сьогодні його не буде на засіданні

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Блоку Петра Порошенка», за словами Денисенка, «інформація стосовно Гончаренка абсолютно достовірна, її офіційно підтвердила прокуратура. Також представники нашої фракції зв’язувалися з одеським прокурором… З Олексієм говорили вчора і він сказав, що сьогодні його не буде на засіданні. Що зараз відбувається і де він, наразі нам не відомо. Телефон у нього відключено».

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«З фракцією ми обговорили цю ситуацію і прийняли рішення дочекатися більш офіційної інформації слідчих органів, і тоді вже будемо діяти. Наразі ми на зв’язку з прокуратурою, слідчими органами. Зараз треба шукати людину… Щодо версії, то, на мою думку, єдина, яка може бути, – політична діяльність», - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, у генпрокуратурі підтвердили інформацію ЗМІ про викрадення нардепа Гончаренка.

Також СБУ підтвердила факт викрадення депутата та підключилась до його розшуку.