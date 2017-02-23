В Раді просять правоохоронців створити спеціальний штаб у зв'язку з викраденням нардепа Гончаренка

Як передає кореспондент УНІАН, Гринів наголосив, що сталася надзвичайна подія. “В Одесі серед білого дня викрадений невідомими людьми народний депутат України Олексій Гончаренко”, - сказав він.

За словами Гриніва, ця інформація підтверджена, він мав розмову з прокурором області.

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Гринів закликав керівництво правоохоронних органів терміново створити "спеціальний штаб по такій кризовій ситуації".

Парубій заявив, що підтримує вимогу Гриніва. "Вважаю, правоохоронні органи повинні негайно вжити всіх необхідних заходів для того, щоб ця ситуація була вирішена, і прошу це оформити як звернення від голови ВР, від парламенту", - сказав він.

Також СБУ підтвердила факт викрадення нардепа Гончаренка та підключилась до його розшуку.