Суд арештував автівку голови ЦВК Охендовського і 100 гривень

Про це "Українській правді" повідомив адвокат Охендовського Олег Бабіч.

Як стверджує адвокат, суд задовольнив клопотання НАБУ тільки частково.

Суд обмежився арештом автомобіля 2008 року випуску, єдиного банківського рахунку Охендовського, залишок на якому складає близько 100 гривень, а також 22 акції, придбані Охендовським у середині 90-х.

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"Навіть таке рішення суду є незаконним. Уже в понеділок на це рішення буде подана апеляція", – повідомив адвокат.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура оголосила Охендовському підозру в отриманні хабарів в особливо великих розмірах, а саме коштів з "чорної каси" Партії регіонів.

За даними Національного антикорупційного бюро України, загальна сума хабарів, які отримав підозрюваний, перевищує 160 тис. доларів. Апеляційний суд Києва відмовився скасувати запобіжний захід Охендовському у вигляді особистого зобов'язання.

Також апеляційний суд відмовився відсторонити Охендовського від посади голови ЦВК. Після оприлюднення цих рішень Охендовський заявив, що справа проти нього «розвалиться», а він має намір добитися покарання тих, «хто її сфальшував».

15 лютого керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що 13 лютого завершився двомісячний термін проведення досудового розслідування справи проти голови ЦВК, й термін розслідування продовжено ще на два місяці.