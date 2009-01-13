Guardian: у газовій війні програла, перш за все, Росія

У десятиденній “газовій війні” програла, перш за все, Росія.

Про це пише газета „Гардіан” (Великобританія).

Як вказує видання, “майже всі дев`ять років правління ПУТІНА “Газпром” є його ключовим інструментом внутрішньої і зовнішньої політики. За вказівкою Кремля “Газпром” скуповує засоби масової інформації, які дратують Москву, допомагаючи йому проводити політику репресій всередині країни, а також є головним засобом демонстрації російської сили за її межами”.

Газета також зазначає, що після низки суперечок між Кремлем і Заходом, що мали місце впродовж останніх двох років, авторитету і престижу Росії завдано нового удару. “Різке засудження ПУТІНИМ політичного керівництва сусідньої й історично близької Росії країни говорить багато про що. Риторика російського прем`єр-міністра жваво нагадує його люті нападки на президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ під час і після серпневої війни. У цьому й полягає мета ПУТІНА - нашкодити і дискредитувати Україну і Президента ЮЩЕНКА після розгрому Грузії”. – наголошує газета „Гардіан”.