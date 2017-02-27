Невдовзі в рамках реформування ДСНС буде ліквідована пожежна інспекція – Аваков

Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив інтерв'ю програмі «ТСН.Тиждень».

Відповідаючи на запитання про періодичні ініціативи з його відставки, Аваков наголосив, що налаштований продовжити реформи у відомствах, підпорядкованих МВС.

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«Налаштований зробити реформу поліції незворотною, до кінця сформувати в повному обсязі Національну гвардію, створену в 2014 році тощо», - сказав він.

За словами Авакова, також необхідно повністю реформувати Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

«Найближчим часом ми оголосимо про повне скорочення і знищення такого поняття як пожежна інспекція...», - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня 2016 р. у Києві було представлено концепцію реформування ДСНС.

Як повідомив на презентації Аваков, концепцією передбачено реформування системи пожежного нагляду. За словами міністра, буде ліквідовано пожежну інспекцію в тому вигляді, в якому вона зараз існує. А суб'єкти малого і середнього бізнесу отримають як альтернативу плановим перевіркам добровільне страхування.