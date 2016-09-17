Порошенко анонсував зростання зарплат рятувальників і нову емблему ДСНС

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час урочистих заходів з нагоди Дня рятівника на території навчального полігону Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області.

Читайте такожСпецназівці ВСУ проводять тактико-спеціальні навчання у зоні АТО (фоторепортаж)

«Держава повинна подбати і про гідну оплату праці рятувальників, і вчора ми обговорювали це питання на Раді національної безпеки і оборони, де я дав доручення вже цього року розпочати процес підвищення грошового забезпечення рятувальників», - заявив він.

Також президент розповів, що у ДСНС з'явиться нова символіка: «Сьогодні я прийняв рішення підписати указ про нову символіку Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Таким чином, служба зараз, нарешті, має свій символ. Впевнений в тому, що для особового складу служби це стане ще однією ознакою необхідності проведення назрілих змін і суттєвого оновлення якості важливої державної служби».

Порошенко подякував рятувальникам і за те, що останнім часом жертв надзвичайних ситуацій стало менше.

«Мені доповіли, що за останній час загиблих під час пожеж та надзвичайних ситуацій стало на 20% менше. Це вражаюча цифра, тому що за кожним, кого ви витягли живим, за кожним, хто вижив завдяки вам, за ними стоять їхні родини, їхні рідні, друзі, які до кінця життя будуть вдячні вам за вашу роботу», - додав президент.

Вітаю українських рятівників з професійним святом!



Дякую за мужність, рішучість та врятовані життя! pic.twitter.com/fKqOANLPTc — Петро Порошенко (@poroshenko) 17 вересня 2016 р.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня в Києві була представлена концепція реформування ДСНС.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, концепцією передбачено удосконалення системи реагування підрозділів ДСНС, істотне розширення мережі місцевих пожежних команд, а також залучення добровольців до забезпечення пожежної охорони. Згідно з документом, кількість органів управління служби районного рівня буде відповідати кількості новостворених адміністративних районів. Крім того, частина пожежних депо та пожежної техніки буде передана територіальним громадам, а пожежно-рятувальні підрозділи районного рівня будуть посилені.

Міністр повідомив, що підготовка до набору добровольців вже почалася в 6 пілотних областях - Київській, Вінницькій, Львівській, Тернопільській, Донецькій та Дніпропетровській.

При цьому Аваков зазначив, що реформа системи пожежного нагляду почнеться з ліквідації пожежної інспекції в тому вигляді, в якому вона зараз існує.