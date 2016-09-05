Ми запропонуємо цивілізоване рішення: Аваков пообіцяв ліквідувати пожежну інспекцію

Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков сказав в ефірі 1+1, повідомляє прес-служба МВС.

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"15 вересня я презентую реформу пожежно-рятувальної служби. Ми плануємо ліквідувати таку неприємність нашого життя, як пожежна інспекція, та запропонуємо цивілізоване рішення", - зазначив Аваков.

Відзначимо, що реформу ДСНС Арсен Аваков анонсував на початку 2016 року.