Ми запропонуємо цивілізоване рішення: Аваков пообіцяв ліквідувати пожежну інспекцію

10:54, 05 вересня 2016
Політика
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Реформа пожежно-рятувальної служби, у рамках якої буде ліквідовано пожежну інспекцію, стартує у вересні.

аваков / УНИАН

Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков сказав в ефірі 1+1, повідомляє прес-служба МВС.

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"15 вересня я презентую реформу пожежно-рятувальної служби. Ми плануємо ліквідувати таку неприємність нашого життя, як пожежна інспекція, та запропонуємо цивілізоване рішення",  - зазначив Аваков.

Відзначимо, що реформу ДСНС Арсен Аваков анонсував на початку 2016 року.

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