Баррозу поскаржився Путіну на дві обставини

Президент Європейської комісії Жозе БАРРОЗУ висловив стурбованість ситуацією з постачанням газу у телефонній розмові з прем’єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ сьогодні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні журналістам член Кабінету Президента Єврокомісії Метью БОЛДУЇН.

“Ж.БАРРОЗУ висловив жаль незначним рівнем газу, що постачається до Європи, а також відсутністю повного доступу експертів до головного диспетчерського центру в Москві”, - сказав представник Кабінету Президента Єврокомісії.

Він зазначив, що В.ПУТІН пообіцяв зробити те, що він може, для забезпечення повного доступу експертів до диспетчерського центру.