Ющенко і Медведєв створять комісію, яка поставить крапки над і
16:20, 13 січня 2009Політика
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“Світ і Європа мають знати правду"
Президент України Віктор ЮЩЕНКО домовився з Президентом Російської Федерації Дмитром МЕДВЕДЄВИМ про створення спільної комісії зі з’ясування ситуації з транспортування російського газу територією України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України повідомив на прес-конференції у Києві.
За його словами, комісія має поставити всі крапки над “і” і з’ясувати, що сталося з 1 по 7 січня.
“Світ і Європа має знати правду, хто не виконав зобов’язання”, - додав В.ЮЩЕНКО.
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