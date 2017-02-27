Ляшко збирається балотуватись у президенти - заява (відео)

Лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко заявив про свої плани висунути свою кандидатуру на президентських виборах України.

«… я збираюсь балотуватися на наступних виборах у президенти України", - заявив Ляшко, додавши, що сподівається на перемогу.

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Чергові вибори президента України мають відбутися 31 березня 2019 року.

Раніше лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що на посаду голови Верховної Ради України не претендує і в коаліцію фракція не ввійде.

За його словами, йдеться про фейкові новини про те, що Радикальна партія веде таємні перемовини про участь у формуванні нової коаліції чи долучення до старої коаліції, і за це йому пропонують посаду спікера.