Ляшко спростовує чутки про входження "радикалів" до "нової коаліції"

Новини про нібито входження фракції Радикальної партії у коаліцію є "фейковими", заявив Олег Ляшко у Facebook.

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За його словами, йдеться про фейкові новини про те, що Радикальна партія веде таємні перемовини про участь у формуванні нової коаліції чи долучення до старої коаліції, і за це йому пропонують посаду спікера.

«Ми не беремо участі в формуванні ніяких коаліцій, ми не збираємось долучатись до коаліції БПП і «Народного фронту», тому що коаліції в парламенті немає», - наголосив Ляшко.

Коментуючи чутки про те, що нібито йому за участь у коаліції пропонують посаду голови ВР, Ляшко зазначив: «Мене не цікавить посада спікера. Тому що я збираюся балотуватися на наступних президентських виборах в президенти України і сподіваюся, що з вашою підтримкою, з Божою поміччю, переможу на цих виборах».

Як повідомляв УНІАН, раніше народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук заявив, що сьогодні лідер фракції Олег Ляшко заявить про "створення нової коаліції".

*** На сьогодні у Верховній Раді до складу коаліції входять депутати з фракцій БПП, «Народного фронту» та позафракційні депутати.

13 лютого голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив про достатню кількість членів коаліції. Спікер додав, що вважає питання про кількість депутатів коаліції політизованим, а також спрямованим на дестабілізацію Верховної Ради і проведення дострокових виборів.