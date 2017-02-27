Невдовзі 5 мільйонів українців ризикують залишитись без телебачення - нардеп

В Україні із липня планується повна відмова від використання аналогового телебачення та повністю користуватись цифровим мовленням, що може призвести до того, що близько 5 мільйонів громадян можуть взагалі залишитись без телебачення. Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат від партії "УКРОП" Віталій Купрій.

Він наголосив, що відповідний план переходу вже затверджений урядом. Однак, від такого рішення найбільш постраждають від цього незахищені верстви населення, які будуть позбавлені безкоштовного доступу до національних каналів при переході на цифрове мовлення.

Читайте такожПорошенко затвердив Доктрину інформаційної безпеки України для боротьби з пропагандою РФ

«Не менше 300 тисяч домогосподарств України не охоплені ані цифровим сигналом, ані кабельними операторами. В зоні ризику невеликі населені пункти, які віддалені від великих міст, а також прикордонні райони. Існуюча альтернатива для населення, де нема кабельного типу прийому це супутниковий сигнал і Т2. Проте 1000-2000 гривень на встановлення приймальних пристроїв для сільських жителів доволі непідйомна сума. Не кажучи вже про те, що супутник - це безконтрольне мовлення російських пропагандистських каналів ОРТ, РТР і НТВ!», - написав Купрій.

Поміж тим, за його словами, сьогодні в Україні ринок телевізійних послуг у цифровому форматі в Україні монополізований однією компанією – ТОВ «Зеонбуд», власником якої є кіпрська компанія «Планбрідж лімітед», за якою стоять Рінат Ахметов, Дмитро Фірташ і Олександр Янукович.

«Це створює безпрецедентну загрозу нашій інформаційній безпеці в умовах військової агресії Російської Федерації, адже в будь-який момент агресор може відключити трансляцію телеканалів на території України!», - резюмував Купрій.

Як повідомляв УНІАН раніше, за результатами моніторингу телеканалу "Охотник и рыболов", що має юрисдикцію Російської Федерації, Нацрада 23 лютого ухвалила рішення вилучити його із переліку дозволених в Україні.

Раніше на телеканалі СТБ 15 січня ввечері вийшла в ефір російська версія проекту "Битва екстрасенсів", в якій брали участь "люди в камуфляжі", серед яких були колишні і чинні російські військові. Один з них відкрито зізнався, що брав участь у бойових діях в Україні.