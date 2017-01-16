Нацрада відреагувала на російських військових з Донбасу в ефірі СТБ (відео)
Нацрада на засіданні в четвер, 19 січня, має намір розглянути питання трансляції в недільному ефірі телеканал СТБ передачі "Битва екстрасенсів", у якій брали участь російські військові.
Про це Нацрада повідомила на своїй сторінці у Facebook.
"Щодо факту трансляції зазначеної передачі відповідним підрозділам регуляторного органу було дано доручення провести моніторинг та запис програми, щоб ці матеріали розглянути на засіданні", - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що ефір телеканалу СТБ записано, на трансляцію цієї передачі також активно відреагувала глядацька аудиторія і медіаспільнота, висловлюючи своє обурення та закликаючи регуляторний орган до адекватного реагування.
"На черговому засіданні Нацрада винесе це питання на розгляд з голосу й ухвалить рішення відповідно до чинного законодавства", - запевнили у Нацраді.
Нагадаємо, на телеканалі СТБ 15 січня ввечері вийшла в ефір російська версія проекту "Битва екстрасенсів", в якій брали участь "люди в камуфляжі", серед яких були колишні і чинні російські військові. Один з них відкрито зізнався, що брав участь у бойових діях в Україні.