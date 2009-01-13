Ющенко про цілі "газової атаки": ГТС, східні області, обхідна труба

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключає, що газові проблеми з Росією викликані бажанням приватизувати українську газотранспортну систему.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я не виключаю того, й це підтверджують деякі коментарі з російської сторони, що під ці події ставилася спроба змінити ідеологію управління, експлуатації, власності української газотранспортної системи. Сьогодні часті обіцянки Україні - візьміть кредит, якщо вам газ дорого по 450 або 480 доларів, ми відкриємо субсидію Україні. Я хотів би нагадати, Білорусь півтора роки тому субсидію відкрила й сьогодні 50% ГТС Білорусі не належить народу Білорусі», - заявив В.ЮЩЕНКО.

При цьому він заявив, що «атака», якій було піддано Україну з боку Росії, має на його думку, й інші цілі. Зокрема, порушити внутрішньополітичну ситуацію в країні й активізувати регіони, в яких найчутливіше сприймають проблеми в українсько-російських відносинах для того, щоб викликати незадоволення українською владою. Також можливою метою розвитку конфлікту була, на думку В.ЮЩЕНКА, активізація реалізації «достатньо неперспективного» проекту – газопровід «Північний потік», доводячи, що система транзиту газу через Україну вимагає альтернативного варіанту.