Гройсман наполягає на ліквідації податкової міліції

Про це глава уряду написав на своїй сторінці у Facebook після засідання за участю міністра фінансів України Олександра Данилюка, глави МВС Арсена Авакова та міністра юстиції Павла Петренка.

«Потрібно побудувати нормальну модель взаємодії з бізнесом, захистити економіку держави і позбутися пострадянського тиску. Ми знищимо апарат насильства над бізнесом, який зараз є. Для цього повинні ліквідувати контролюючі функції роботи з бізнесом з фінансових питань в СБУ і МВС, ліквідувати податкову міліцію, завершити роботу над новим законопроектом, обговорити його з бізнесом, і внести законопроект до парламенту. Перші напрацювання чекаю вже через тиждень», - зазначив Гройсман.

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Він висловив думку, що президент також підтримає створення Служби фінансових розслідувань.

Раніше Гройсман повідомляв, що готовий опрацювати з парламентаріями механізм організації роботи контролюючих органів на найближчу перспективу.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня поточного року податкова міліція в Україні де-юре опинилася поза законом, оскільки і в уряді, і в парламенті розраховували прийняти закон про створення Служби фінансових розслідувань, яка акумулювала б функції контролю всіх видів фінансово-економічних операцій в країні і дала б змогу усунути економічні підрозділи в інших відомствах, включаючи МВС і СБУ.

Однак, незважаючи на те, що концепція закону вже представлена, в остаточній редакції закон так і не було винесено на розгляд парламенту. У зв'язку з цим ряд парламентаріїв на початку лютого запропонували відновити повноваження податкової поліції в рамках прийняття закону про оподаткування спадщини. 23 лютого проект закону з нормою про податкову поліцію було винесено на розгляд парламенту, проте правку про податкову міліцію не було підтримано в сесійній залі.