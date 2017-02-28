Савченко заявила про підготовку диверсії проти неї

Про це вона заявила на брифінгу, який транслював телеканал «112 Україна».

«Це влада, яка зараз намагається знищити мене. Перший дзвінок мені був, це був наказ Банковій на моє зачищення. Другий наказ був на провокацію адміністрації Авакова. Наступна диверсія вже готується проти мене», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого бойовики заявили, що Савченко приїхала на територію, підконтрольну "ДНР", щоб відвідати українських військовополонених.

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Керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук повідомив, що Служба безпеки попросить Савченко дати пояснення з приводу її поїздки до Донецька.

Пізніше того ж дня Савченко заявила, що зустрілася в окупованому Донецьку з українськими полоненими, щоб підтримати їх і передати посилки від родичів.

Народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Тетяна Ричкова наголосила, що раніше Савченко підбурювала українських військовослужбовців залишити позиції в зоні АТО і їхати «скидати злочинну владу».