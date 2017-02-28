СБУ "поспілкувалась" із Савченко після її візиту до "ДНР"

Про це заявив радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт в ефірі 5 каналу.

Він зазначив, що, спілкуючись з представниками незаконних формувань за лінією зіткнення, Савченко як таємниценосій виносить звідси дуже багато інформації.

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"Вона неуповноважена Україною веде перемовини з терористами, вона робить дуже багато піару. На жаль, нею маніпулюють з боку російських спецслужб. Ми бачили, скільки там було російських ЗМІ, як готували цю поїздку і як її підносили. Фактично, це удар по нас усіх", - наголосив Тандіт.

Як повідомлялося, 24 лютого бойовики заявили, що Савченко приїхала на територію, підконтрольну "ДНР", щоб відвідати українських військовополонених.

Керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук заявив, що Служба безпеки попросить Савченко дати пояснення з приводу її поїздки до Донецька.

Пізніше того ж дня Савченко заявила, що зустрілася в окупованому Донецьку з українськими полоненими, щоб підтримати їх та передати посилки від родичів.