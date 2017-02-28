Савченко розповіла, як пробралася до "ДНР"

Вона стверджує, що не переходила з Рубаном, передає "112 Україна".

"Я переходила тими козячими стежками, якими ходить і гуляє контрабанда, яку кришує СБУ. І в принципі це прекрасно знають і блокадники, які зараз блокують торгівлю на крові", - заявила Савченко.

Читайте такожУ мережі з'явилося відео відвідування Савченко полонених на Донбасі

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого бойовики заявили, що Савченко приїхала на територію, підконтрольну "ДНР", щоб відвідати українських військовополонених.

Керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук повідомив, що Служба безпеки попросить Савченко дати пояснення щодо її поїздки в Донецьк. Пізніше в той же день Савченко заявила, що зустрілася в окупованому Донецьку з українськими полоненими, щоб підтримати їх та передати посилки від родичів.