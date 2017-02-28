Савченко ще не знає, чи піде на допит в СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на брифінгу в Києві.

Савченко наголосила, що ще не визначилася, чи відповідатиме на запитання на допиті, чи зішлеться на статтю Конституції України, яка дає право не свідчити проти себе.

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"Мене запросили (на допит - УНІАН) за півгодини до того брифінгу, який я повинна була дати", - зауважила вона.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого бойовики заявили, що Савченко і керівник центру визволення полонених «Офіцерський корпус» Володимир Рубан приїхали на територію, підконтрольну «ДНР», щоб відвідати українських військовополонених.

Керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук повідомив, що спецслужба попросить Савченко дати пояснення з приводу поїздки до Донецька.