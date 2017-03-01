Названо фракцію, яка найактивніше підтримує реформаторські законопроекти в Раді
За підсумками п’ятої сесії Верховної Ради VIII скликання фракція "Народний фронт" стала абсолютним лідером за якістю парламентської роботи.
Про це свідчать результати досліджень незалежної аналітичної платформи VoxUkraine, передає прес-служба політсили.
З топ-10 депутатів, які голосують за реформаторські проекти, семеро є членами фракції «Народний фронт». Експерти пояснюють це явище дисциплінованістю фракції та відсутністю серйозних конфліктів між депутатами.
За даними «VoxUkraine», фракція «Народний фронт» у Верховній Раді й надалі зі значним відривом займає перше місце. Більше ніж на 30 балів менше у середньостатистичного депутата БПП.
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Незмінне лідерство «Народного фронту» пояснюють відносно невеликою різницею в рейтингах його членів: 90% депутатів фракції входять до топ-100 парламентаріїв, що голосують за реформаторські законопроекти, а 60% представників «Народного фронту» мають рейтинг 200+.
Зокрема, фракція «Народний фронт» активніше за інші голосувала за ухвалення законопроектів за наступними напрямками: боротьба з корупцією, державне управління, бізнес-середовище, енергетика, монетарна система та державні фінанси.
Як повідомлялося, дослідники також назвали найбільш дисципліновану фракцію в Раді.