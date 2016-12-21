Названо найбільш дисципліновану фракцію в Раді

19:30, 21 грудня 2016
Політика
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Найкраще засідання Верховної Ради відвідують представники фракції "Народний фронт" з показником відвідуваності 86%.

Иллюстрация / REUTERS

Про це йдеться у опублікованому на сайті фракції дослідженні руху "ЧЕСНО".

Організація зазначає, що 218 з 406 нардепів збільшили показники відвідування у 2016 році.

Всі пленарні засідання відвідали представники "Народного фронту" – Голова Верховної Ради Андрій Парубій, народні депутати фракції Ігор Гузь і Олександр Кодола.

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Наразі найгірше Верховну Раду відвідують "Опозиційний блок", "Воля Народу" і "Відродження".

"ЧЕСНО запустив флешмоб #НаРоботуЯкНаСвято, мета якого — привернути увагу до однієї з найбільших проблем Верховної Ради — низької відвідуваності засідань нардепами. ЧЕСНО вже півроку фіксує, як пленарні дні, особливо п'ятниця, проходять у напівпорожній сесійній залі. Хоча регулярна відсутність на робочому місці без поважної причини за звичайних умов — це догана і звільнення", - сказав координатор Громадського руху ЧЕСНО Андрій Круглашов.

"Зняття заробітної плати, про яку я вже підписав розпорядження, важливий елемент. Також важливий елемент і озвучування тих депутатів, які не з'являються на робочих місцях. І я буду просити, щоб "Голос України" (газета Верховної Ради - ред.) публікувала дані реєстрації", - сказав голова парламенту Андрій Парубій.

При цьому він зазначив, що такі методи впливу на нардепів не матимуть успіху без громадського тиску.

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