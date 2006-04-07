Наступної суботи міліція буде масово садити

Наступної суботи особовий склад Міністерства внутрішніх справ проведе "суботник" з прибирання сміття з вулиць населенних пунктів України.

Про це сьогодні на прес-конференції в Чернівцях завив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: "Наступної суботи силами міліції ми проведемо загальноукраїнську толоку. Ми її проводили минулого року, але тоді саме в цей день випав сніг і не було можливості це зробити достатньо яскраво і публічно. Але тепер ми зробимо все, як годиться, в українських традиціях".

За словами міністра, "під особливою опікою будуть дитячі майданчики, інтернати та посадка дерев". "Це буде єдиний день, коли міліція головною ціллю посадок буде вважати девева і кущі", - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.