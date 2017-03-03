Стан Насірова погіршився, йому роблять операцію – ЗМІ

Стан голови ДФС Романа Насірова, якого напередодні шпиталізували до реанімації із діагнозом інфаркт погіршився, йому роблять операцію, пише «112 Україна».

"Тільки що нам телефонував адвокат Насірова і повідомив, що його стан погіршився і він зараз знаходиться в операційній, йому роблять операцію", - пише видання.

Читайте такожСАП буде вимагати арешту Насірова та звільнення його із посади

Втім зазначається, що ця інформація не підтверджена.

Нагадаємо, у четвер, 2 березня, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели серію обшуків в Державній фіскальній службі. Детективи НАБУ після кількох годин спроб все таки потрапили до палати Насірова у лікарні "Феофанія" та зачитали йому повідомлення про підозру. Насірову інкримінується стаття 364 Кримінального кодексу України – зловживання владою або службовим становищем.

Самого Насірова після цього перевели до реанімації з діагнозом інфаркт міокарда. Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка по сплаті ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка в заволодінні грошовими коштами ПАТ «Укргазвидобування» на суму 740,07 млн грн.

Слідчі підозрюють, що злочинна діяльність групи Онищенко маскувалася з допомогою того, що фірми не платили ренту в державний бюджет. А за рахунок цього частково перераховували гроші на рахунки «Укргазвидобування» під видом доходів від здійснення спільної діяльності. Саме для цього була отримана розстрочка за рішенням Державної фіскальної служби України. Сам Роман Насіров раніше в ЗМІ заявив, що не пам'ятає обставин, при яких підписував документи про пільги фірмам нардепа-втікача. Голова ДФС стверджує, що протягом осені-весни 2015-2016 років багато підприємств цієї галузі отримали розстрочку під 36% річних, передбачені Податковим кодексом.

Пізніше стало відомо, що голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму 2 млрд грн.