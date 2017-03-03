Порошенко прокоментував справу Насірова: НАБУ є незалежним органом

Президент України Петро Порошенко прокоментував кримінальну справу щодо голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, заявивши, що Національне антикорупційне бюро України є незалежним правоохоронним органом.

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Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter.

«НАБУ незалежний орган - президент прокоментував справу Насірова, відповідаючи на питання журналістів», - написав Цеголко.

НАБУ незалежний орган - Президент прокоментував справу Насирова, відповідаючи на питання журналістів — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 3 марта 2017 г.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня детективи НАБУвручили Насірову повідомлення про підозру. Він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр». У цей період Насіров самостійно прийняв незаконні рішення про розстрочення грошових зобов’язань вказаних підприємств, які не мали на це законних підстав та не надали належні для цього документи. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.

Повідомлення про підозру Насірову вручили в лікарні, де він перебуває під охороною.

Водночас адвокати Насірова вважають, що затримання і повідомлення про підозру їхньому підзахисному відбулися незаконно.

Сьогодні, 3 березня, Кабінет міністрів відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування. Уряд поклав виконання обов'язків голови ДФС на нинішнього заступника керівника служби Мирослава Продана.