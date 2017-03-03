Діагноз Насірова дозволяє транспортувати його до суду – ЗМІ

Як повідомляє DT.UA з посиланням на джерело, засідання суду щодо Насірова має відбутися найближчим часом, можливо, навіть, до кінця дня п'ятниці, 3 березня.

За інформацією DT.UA, детективи Національного антикорупційного бюро отримали у "Феофанії" лікарську довідку щодо стану здоров'я Насірова, в якій не підтверджено попередній діагноз "інфаркт".

"Діагноз, вказаний в документі, дозволяє транспортування Насірова до суду для обрання запобіжного заходу", - сказав співрозмовник, не вдаючись в деталі. Разом із тим, він уточнив, що стан здоров'я Насірова оцінюється, як "середньо важкий", в тому числі у зв'язку з депресією очільника ДФС.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня детективи НАБУ вручили Насірову повідомлення про підозру. Він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Читайте такожПрокурор Матіос відмовився пояснювати свій візит до Насірова через "святу п'ятницю"

Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр». У цей період Насіров самостійно прийняв незаконні рішення про розстрочення грошових зобов’язань вказаних підприємств, які не мали на це законних підстав та не надали належні для цього документи.

Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн. Повідомлення про підозру Насірову вручили в лікарні, де він перебуває під охороною. Водночас адвокати Насірова вважають, що затримання і повідомлення про підозру їхньому підзахисному відбулися незаконно.

Сьогодні, 3 березня, Кабінет міністрів відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування. Уряд поклав виконання обов'язків голови ДФС на нинішнього заступника керівника служби Мирослава Продана.