Насірова на ношах занесли до приміщення суду в Києві (відео)

Про це у трансляції Радіо Свобода та програми «Схеми» повідомив журналіст Михайло Ткач.

За його словами, Насіров у цей час не подавав ознак притомності. Перед тим адвокати голови ДФС заявляли, що верхня межа артеріального тиску у чиновника сягала показника 180. Цьому передував виклик до Насірова нової бригади швидкої допомоги, лікарів викликала дружина 38-річного податківця.

Читайте такожАдвокат Насірова відмовився розголошувати лікарський висновок щодо стану підзахисного

Понад дві години машина, яка привезла Насірова з Інституту кардіології імені академіка Стражеска, стояла на території Шевченківського районного суду.

Засідання затрималося через анонімний дзвінок про замінування суду, повідомлення виявилося хибним.

Як повідомляв УНІАН, Насірова сьогодні вивезли з медзакладу на ношах, завантажили в автомобіль «швидкої» медичної допомоги й повезли на засідання Солом’янського райсуду, що мав розпочатися о 19.00, з розгляду клопотання прокуратури про обрання йому запобіжного заходу.

Раніше сьогодні Насірова з клінічної лікарні "Феофанія" перевезли до Інституту кардіології імені академіка М.Д. Стражеска. Як пояснили в НАБУ, його доправили в інший медзаклад для підтвердження або спростування діагнозу. У п’ятницю, 3 березня, захисники заявляли, що Насірова прооперували. Разом з тим у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що вживатимуть усіх законних заходів для проведення у суботу чи неділю судового засідання з обрання запобіжного заходу Насірову.

Насіров підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом ТОВ. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.

3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування.