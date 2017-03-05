Сьогодні суд не розглядатиме справу Насірова – немає чергового судді
Солом’янський райсуд не зможе сьогодні розглянути питання про відвід судді Бобровника та визначення міри запобіжного заходу голові ДФС Роману Насірову через відсутність чергового судді.
Про це журналістам повідомила прес-секретар Солом’янського суду Яна Квітченко.
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«Заяву про відвід слідчого судді зараз розглянути не можуть. Збори суддів вирішили, що чергування слідчих суддів тільки у суботу. Ми не маємо права розглядати сьогодні заяву про відвід Бобровника. Вона завтра буде подана до суду… Розгляд як клопотання про обрання міри запобіжного заходу, так і заяви про відвід, відбудеться завтра в Апеляційному суді Києва», - сказала Квітченко.
Нагадаємо, сьогодні близько опівночі завершується 72-годинний термін на обрання запобіжного заходу голові ДФС Насірову.
Як повідомляв УНІАН, суд з обрання Насірову запобіжного заходу оголосив перерву в зв’язку з клопотанням адвокатів звинуваченого про відвід судді.
Протягом засідання адвокати вимагали перенести розгляд справи до стабілізації стану здоров’я Насірова, але суд відхилив це клопотання.
Насіров підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом ТОВ. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.
3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування.
За даними захисників Насірова, у лікарні «Феофанія» його прооперували в зв’язку з інфарктом, але за даними ЗМІ, за наслідками обстеження в Інституті кардіології імені академіка М.Д. Стражеска діагноз лікарів «Феофанії» не підтвердився.