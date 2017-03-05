Сьогодні суд не розглядатиме справу Насірова – немає чергового судді

Про це журналістам повідомила прес-секретар Солом’янського суду Яна Квітченко.

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«Заяву про відвід слідчого судді зараз розглянути не можуть. Збори суддів вирішили, що чергування слідчих суддів тільки у суботу. Ми не маємо права розглядати сьогодні заяву про відвід Бобровника. Вона завтра буде подана до суду… Розгляд як клопотання про обрання міри запобіжного заходу, так і заяви про відвід, відбудеться завтра в Апеляційному суді Києва», - сказала Квітченко.

Нагадаємо, сьогодні близько опівночі завершується 72-годинний термін на обрання запобіжного заходу голові ДФС Насірову.

Як повідомляв УНІАН, суд з обрання Насірову запобіжного заходу оголосив перерву в зв’язку з клопотанням адвокатів звинуваченого про відвід судді.

Протягом засідання адвокати вимагали перенести розгляд справи до стабілізації стану здоров’я Насірова, але суд відхилив це клопотання.

Насіров підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом ТОВ. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.

3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування.

За даними захисників Насірова, у лікарні «Феофанія» його прооперували в зв’язку з інфарктом, але за даними ЗМІ, за наслідками обстеження в Інституті кардіології імені академіка М.Д. Стражеска діагноз лікарів «Феофанії» не підтвердився.