Соратника Януковича екс-міністра Клименка викликають до прокуратури

Головна військова прокуратура викликає екс-міністра доходів та зборів Олександра Клименка для проведення слідчих та процесуальних дій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГПУ.

«Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою О. Клименка у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч.4 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч.5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.4 ст. 28, ч.2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч.4 ст. 28, ч.1 ст. 366 (службове підроблення) КК України», - йдеться у повідомленні.

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У ГПУ зауважили, що на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у виклику «підозрюваного Клименка до органу досудового розслідування для проведення слідчих та процесуальних дій».

Клименку необхідно прибути до Головної військової прокуратури о 10.00 10 та 14 березня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Голосіївський районний суд Києва надав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування щодо Клименка.

Як заявляв головний військовий Анатолій Матіос, Клименко у період з квітня 2012 року по вересень 2013 року, у складі створеної і очолюваної екс-президентом України Віктором Януковичем злочинної організації, «зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану і злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,166 млрд грн, шляхом незаконної компенсації ПДВ на рахунки фіктивних підприємств, в особливо великому розмірі, які були розподілені між учасниками злочинної організації».

***Клименко очолював Державну податкову службу України у період з листопада 2011 року по грудень 2012 року, Міністерство доходів і зборів України - з грудня 2012 року до кінця лютого 2014 року. Після Революції гідності він втік з України.