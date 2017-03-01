Луценко: Суд дозволив заочне розслідування у справі Клименка

Про це на своїй сторінці у Facebookповідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"Після 17 годин "процесуальних" боїв та ігор адвокатів в хованки від суду, тільки що суддя Голосіівського суду Мирошниченко, розглянувши більше 30 клопотань захисту, надала дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування ( простіше -заочне розслідування) відносно Клименка О.В.», - написав Луценко.

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Як повідомив генеральний прокурор, у період квітня 2012 - вересня 2013 року, Олександр Клименко, обіймаючи посаду голови ДПСУ (Міністра доходів і зборів), у складі створеної і очолюваної Віктором Януковичем злочинної організації, зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану і злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету на загальну суму 3,166 млрд грн, шляхом незаконної компенсації ПДВ на рахунки фіктивних підприємств, в особливо великому розмірі, які були розподілені між учасниками злочинної організації.

Як раніше повідомлялося, 23 лютого 2017 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №5610, який надає слідству більше можливостей для заочного засудження Віктора Януковича і його оточення.

За словами Луценка, цей законопроект дозволить передати в суд 119 кримінальних проваджень проти екс-президента Віктора Януковича, екс-голови МВС Віталія Захарченка, екс-командувача Внутрішніми військами Станіслава Шуляка, екс-голови СБУ Олександра Якименка, екс-прем'єра Миколи Азарова, екс-генпрокурора Віктора Пшонки, екс-командира "Беркута" Сергія Кусюка, екс-першого заступника голови СБУ Володимира Тоцького й інших.