Ющенку пропонують позачергово звернутися до ВР

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони пропонує Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ звернутися з позачерговим посланням до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Про це йдеться у зверненні до Президента України, прем’єр-міністра, голови Верховної Ради, голови Національного банку, прийнятому сьогодні на позачерговому засіданні профільного парламентського комітету, текст якого передано УНІАН.

Також профільний комітет закликає Президента спільно з Кабінетом міністрів України невідкладно вирішити питання щодо надійного постачання газу до України.

Кабінету міністрів України і Національному банку України профільний комітет рекомендував розробити та затвердити спільну програму антикризових заходів щодо виходу України з фінансово-економічної кризи.

Прем’єр-міністру України, відповідно до пункту 12 статті 85 Конституції України, Комітет ВР з питань нацбезпеки пропонує невідкладно внести на розгляд Верховної Ради кандидатури для призначення на посади голови Антимонопольного комітету України, голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України, голови Фонду державного майна України.

Також профільний комітет ВР вимагає від Кабінету міністрів розробити комплексні заходи з метою адаптації економіки України до умов СОТ, програму зменшення негативного сальдо зовнішньої торгівлі, стратегію енергетичної безпеки України в сучасних умовах, програму обслуговування зовнішнього державного і корпоративного боргу; державну програму приватизації та затвердити вищезазначені заходи у встановленому законодавством порядку.

Народні депутати також звертають увагу уряду на необхідність проаналізувати ефективність виконання державних програм розвитку Збройних сил України, розвитку озброєння і військової техніки та за результатами вжити відповідних заходів та поінформувати Верховну Ради України.

Як йдеться у зверненні, відповідні пропозиції прийняті профільним комітетом з метою забезпечення конституційних прав громадян, гарантування економічної безпеки держави, недопущення та мінімізації можливих збитків для економіки та фінансової системи України від світової фінансової кризи, з огляду на нагальну необхідність підвищення ефективності діяльності державних органів влади.

Комітет ВР з питань національної безпеки і оборони ще раз звертає увагу вищого політичного керівництва держави на те, що через нездатність окремих ланок державної влади до оперативного реагування на загрози національній безпеці стрімко зростають політична нестабільність, ослаблюється система державного регулювання і контролю у сфері економіки, відбувається занепад провідних галузей промисловості, агропромислового комплексу, систем життєзабезпечення.