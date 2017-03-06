Бойовики не допускають місію Червоного хреста до заручників – Геращенко

Про це на своїй сторінці у Facebook написала представник України у гуманітарній підгрупі ТКГ з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

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Вона зауважила, що провела зустріч із президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Петером Маурером, на якій подякувала за зусилля МКЧХ за підтримку громадян, що постраждали від конфлікту.

"Україна в рамках роботи гуманітарної групи в Мінську наполягає на залученні МКЧХ до пошуку зниклих безвісти, звільнення заручників. Не було жодної з 50 зустрічей в Мінську, де б не піднімалося це питання. І немає пояснення, чому українські тюрми є відкритими для МКЧХ і інших міжнародних місій, натомість всі пенітенціарні установи залишаються закритими на окупованих територіях і в РФ, де є українські політв'язні", - наголосила депутат.

Вона також підкреслила, що представникам МКЧХ "не дозволяють провідати українців в ОРДЛО, передати їм листи чи посилки від родичів".

Крім того, зауважила перший віце-спікер, "ОРДЛО проти залучення МКЧХ до процесу звільнення заручників". "Ми пропонували, щоб спільна місія МКЧХ і комітет ООН з прав людини зібрали заяви тих людей, які є в списках ОРДЛО на звільнення, але які бажають залишитися на контрольованих українською владою територіях. Але на цьому етапі цю місію виконуватиме тільки представництво ООН з прав людини, так домовилися в Мінську", - зазначила Геращенко.

Вона додала, що робиться усе для того, щоб цей етап було пройдено якнайшвидше і було відкрито шлях до звільнення незаконно утримуваних українців.