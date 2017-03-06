У 72-й ОМБр відповіли на заяву бійців під Авдіївкою про "гарматне м'ясо"

Позиції, що утримуються цією бригадою, зазнають інтенсивних обстрілів з боку противника, йдеться у повідомленні пре-секретаря 72-ої омбр Олени Мокренчук у Facebook.

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Під Авдіївкою бойовики застосовують практично увесь наявний арсенал важкого озброєння, заборонений Мінськими домовленостями, включаючи танки та артилерію.

"Незважаючи на це, особовий склад 72-ої продовжує надійно утримувати займані позиції в районі Авдіївської промзони та впевнено контролює ситуацію. У разі здійснення обстрілів наших позицій командирам підрозділів надано право відкривати адекватний вогонь у відповідь", - йдеться у повідомленні.

Раніше військові, які захищають Авдіївський промзону, заявили, що бойовики потужно ведуть обстріли по позиціях бійців АТО з танків та іншої військової техніки. У свою чергу українським солдатам нібито заборонили стріляти у відповідь, тримаючи їх як "гарматне м'ясо".