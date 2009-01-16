Черновецький збирається підвищити плату за комунальні послуги на 30%

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє про плани підвищити плату за комунальні послуги для населення на 30%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу.

Зокрема, відповідаючи спочатку на питання журналістів, як пояснити, що раніше мер заявляв, що не підвищуватиме тарифи на ЖКП, а зараз на сайті міської влади розміщено проекти розпоряджень з новими підвищеними тарифами для киян, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав: «Не підвищував, не підвищуватиму ніколи, поки я живий, для бабусь і дідусів».

Разом з цим зазначив: «Там йдеться ось про що: на 30% ми вимушені будемо підвищити для молодих і будь-кого, окрім людей, які живуть за межею бідності».

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, в Києві визначено 80 елітних будинків, у яких тарифи на ЖКП буде підвищено в 5-10 разів.

Про можливу дату введення нової плати за ЖКП мер нічого не сказав.